رياضة | فالفيردي يهاجم نجم ريال مدريد

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد: "النقاط ضد ريال مدريد في الليجا يحسب لها حجم اكبر، مثل كلاسيكو الغد اذا تمكنا من اقصاء الريال".

وأضاف: "لمواجهة مباراة مثل الكلاسيكو، الاحاسيس التي نصل فيها إلى المباراة هي مهمة، مثل الفوز في بيزخوان وتسجيل 4 اهداف هناك في مرمى اشبيلية".

وواصل: "أومتيتي بحالة جيدة جدا، ونحن شاهدنا كيف هو رد فعله على الجهد المبذول في اشبيلية، نحن سعداء بكيفية ذلك، لقد كانت تضحية يجب القيام بها".

وتابع: "وجود روبيرتو في الوسط احتمال، او وضعه كبديل في الظهير، اذا قررت اي شيء بالتأكيد ان اقوله لك هنا للعلن".

واختتم: "كارفاخال سمع صوت الضربة من دوكوري على قدم كاسيميرو من بعد 25 متر؟ لا تقل لي انه لم يكن ردا عظيما من كارفاخال، بالفعل الرد كان رائعا، وما استطيع ان اقوله هو ان اتمنى الشفاء العاجل لدوكوري وساقه".