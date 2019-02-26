رياضة | فالفيردي يجهز مفاجأة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يجهز مفاجأة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه لم يتم إطلاق أجهزة الإنذار من أجل تقنية الفيديو "VAR"، حيث أنهم هادئون، والجدل موجود دائما في كرة القدم.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد: "النتائج السابقة لا تضمن اي شيء، في كل يوم يمكن ان تتغير الديناميكيات، مراجعات الارقام والنتائج السابقة لا تخدمنا".

وأضاف: "من النادر ان تلعب كلاسيكو مرتين في اسبوع، من الصعب ان تحصل على نفس النتيجة في المباراتين، ولكن نركز على الكاس غدا، ونريد الفوز في المباراتين ان امكن".

وواصل: "ليس لدي اي شك في ان ارثور لاعب عظيم، ويقدم لنا الكثير من الاشياء، ولكن عندما لم يكن معنا قدمنا مباريات جيدة، واحيانا سيئة وهو معنا، الامر لا يعتمد على لاعب واحد، وغياب ارثور ليس عذر عندما تسوء الامور".

وتابع: "انا لا اضع تشكيلة فريقي وفقا لتواجد فينيسيوس ام لا (كما قالت صحيفة الاس)، اذا لم يلعب فينيسيوس، سيلعب واحد آخر ويقوم باشياء جيدة".

واستطرد: "اليوم اقول لك اريد الفوز غدا، واذا فزنا غدا سأقول اريد الفوز يوم السبت، اريد الفوز في الكلاسيكو مرتين".

وأكمل: "غدا يمكن ان يلعب سيلسن، مثل ارثور تدرب امس معنا وحقق تطورا ايجابيا، اليوم بعد المران سوف نقرر".