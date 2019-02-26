رياضة | فالفيردي يتوعد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يتوعد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أناه يحب في مباراته الـ100 كمدرب للبارسا أن يصل لنهائي كأس الملك، هو يوم مميز، كونه نصف نهائي، وايضا نوعية الخصم.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد: "نتيجة الذهاب ليست كما نريد، ولكن نحن نأتي إلى البرنابيو من أجل الوصول لنهائي الكأس".

وواصل: "يجب ان نلحق الضرر بالخصم، ولا نقلل من ميزاتهم، نريد العبور إلى نهائي الكأس، نعم او نعم، لذلك كما هو الحال دائما، سنذهب لكل شيء".

وتابع: "أرثور افضل الآن، شارك في التدريب مع الزملاء يوم امس، علينا تقييم اليوم حالته وما اذا كان سيكون معنا غدا، لم اخطط ليكون معي في الكاس غدا، ولكن السبت بالتأكيد أمل أن أتمكن من الحصول على خدماته في كلاسيكو الليجا، بالنسبة للغد علينا الانتظار".

وواصل: "غدا سوف نلعب بكل ما لدينا من لاعبين، كما قلت قبل مباراة ليون، كلاسيكو الكاس مهم، الخسارة يعني الاقصاء، ليس مثل كلاسيكو الليجا، الذي لا يزال هناك الكثير من النقاط في البطولة، لذلك سنذهب بكل اسلحتنا إلى البرنابيو غدا".

واستطرد: "النتائج السابقة الجيدة لنا في البرنابيو غير مجدية، لا يمكنها التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، صحيح لدينا نتائج جيدة في ملعب ريال مدريد، ولكن النتائج السابقة لا فائدة منها يوم الغد".