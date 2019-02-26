نيمار ينهمر في البكاء بتذكره الأيام الخوالي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يزال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يتذكر أيام تواجده في فريق برشلونة الإسباني، وعلاقته باللاعبين وخاصة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

نيمار دا سيلفا، قال في تصريحات تليفزيونية لإحدى القنوات البرازيلية: إنه يشعر بالحاجة إلى اللعب والتواجد بجوار ليونيل ميسي، والحب الذي كان يتواجد في برشلونة.

لاعب برشلونة السابق، كان قد صرح من قبل في أكثر من مرة بأنه يفتقد اللعب بجانب ميسي، وكذلك بادله النجم الأرجنتيني نفس المشاعر والكلمات، حيث أكد نيمار أنه يشعر بحاجة إلى التواجد بجوار ليونيل ميسي، كونه أكثر من أعطاه الحب والمساعدة ممن لعب بجوارهم.

نجم منتخب “السامبا” أضاف، لقد منحني ميسي الكثير من الثقة في بداية مسيرتي، عندما وصلت إلى برشلونة أبلغني برسالة ساعدتني كثيرًا، كان مفادها أنه هنا ليقدم لي المساعدة.. علاقتي بميسي كان لها طابعًا خاصًا، لقد طلب مني ألا أكون خجولًا، وأن أتأقلم مع الأوضاع الموجودة حولي، وكان دائمًا بجانبي حين أحتاج إليه.

يشار إلى أن نيمار يعاني من إصابة على مستوى مشط القدم، منعته من المشاركة مع باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد الأسبوع قبل الماضي.