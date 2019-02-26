انت الان تتابع تفاصيل خبر "لونجين" و"الشقب".. قطر تستضيف بطولتين دوليتين في الفروسية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 07:09 مساءً - تنطلق الخميس أولى جولات بطولة "لونجين" العالمية لأبطال قفز الحواجز 2019، وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل، على ميدان "الشقب"، بمشاركة أفضل الفرسان المصنفين في العالم.

وتتماشى البطولة مع رؤية "قطر 2030"، التي تجعل من الدوحة عاصمة للرياضة العالمية، في ظل تمتعها بمنشآت ومرافق رياضية على أعلى طراز، ومستوى عالٍ من الاحتراف والتنظيم المثالي.

ويستضيف "الشقب" عضو مؤسسة قطر، بطولتين كبيرتين في فترة واحدة، وهنا يدور الحديث حول "لونجين" و"بطولة الشقب الدولية"، نهاية هذا الأسبوع والأسبوع المقبل على الترتيب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة هذا العام، زيادة عدد الجولات التي تبدأ في الدوحة وتختتم في العاصمة التشيكية براغ في شهر نوفمبر من 2019، حيث تقام الجولة الثانية في مكسيكو سيتي (11 و13 أبريل)، تليها الجولة الثالثة في ميامي الأمريكية (18 و20 أبريل)، وتستضيف شنغهاي الصينية الجولة الرابعة، تليها الخامسة في مدريد الإسبانية، ثم السادسة في هامبورغ الألمانية،

وتقام الجولة السابعة في مدينة كان الفرنسية، والثامنة في العاصمة السويدية ستوكهولم، والتاسعة في "كاسكايس - إستوريل" في البرتغال، ثم ثلاث جولات متتالية في فرنسا تستضيفها مدن موناكو وباريس وشانتلي، تعقبها الجولة الـ13 في برلين ثم تستضيف العاصمة البريطانية لندن الجولة الـ14 ، ثم تتواصل الجولات حتى الختام في براغ.

وسبق للشقب استضافة الجولة النهائية من جولات "لونجين" العالمية في ستة مواسم مختلفة من بينها نوفمبر 2018، ويعد هذا الصرح الرياضي المذهل المكان المثالي الذي ينشده أشهر الفرسان والخيل للانطلاق في جولة منافسة مثيرة، حيث يتنافسون جميعاً على واحد من أكثر الألقاب تميزاً في عالم قفز الحواجز.

وتحظى قطر بأهمية خاصة من جولات الأبطال، حيث استضافت الدوحة في الشقب نوفمبر الماضي ختام البطولة الكبرى التي تضم الثلاثين الأوائل المصنفين عالمياً في قفز الحواجز، بالإضافة إلى نخب الخيل في العالم من خلال مستويات مميزة جداً في هذه الرياضة، وذلك قبل انتقال البطولة الكبرى إلى تحدي الأبطال في العاصمة التشيكية براغ، والتي ستستضيف ختام البطولة العالم الجاري 2019 في شهر نوفمبر.

وأعلنت جولات "لونجين" العالمية لأبطال قفز الحواجز عن وجهات جديدة هذا الموسم مثل نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وستوكهولم العاصمة السويدية، ومدينة مونتريال في كندا، لتنضم هذه الوجهات إلى 17 وجهة أخرى جرى فيها منافسات جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز الموسم الماضي ليصبح الموسم الجديد حافلاً بـ20 جولة في عواصم ومدن متعددة حول العالم تبدأ من الدوحة.

ويعد فرسان قطر الدوليون منافساً قوياً لأبرز فرسان العالم، بعد مقارعتهم الأبطال الكبار في كل جولات الأبطال حول العالم، وحصد الفارس باسم حسن محمد لقب الجائزة الكبرى مرتين في موناكو والدوحة، وكذلك تحقيق الفارس الشيخ علي بن خالد آل ثاني ترتيبات متقدمة في البطولة أكثر من مرة.

ومنذ التأسيس عام 1992، كانت رؤية الشقب هي بناء تراث للخيل العربية في دولة قطر لتكون مركزاً عالمياً رائداً لمحترفي الخيل، مع توفير تجربة تفاعلية للمجتمع. ولم تقتصر الرؤية على الحفاظ على سلالة الخيل العربية وتحسينها وترقيتها فحسب، بل أيضاً تشجيع المجتمع للانخراط في هذه الرياضة التقليدية الثقافية الفريدة.