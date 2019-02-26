شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يخشى عودة رودجرز للبريميرليج لهذا السبب والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عدم عودة الأسكتلندي برندان رودجرز مدرب سيلتك الحالي إلى مدينة الميرسيسايد.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة واتفورد، طالما انه لن يأتي إلى إيفرتون فإن كل شيء على ما يرام، إذا كان سيذهب إلى إيفرتون فإنه سيرغب بإسترجاع منزله"

وكان الألماني انتقل للعيش في منزل رودجرز القديم في فورمبي، منذ توليه القيادة الفنية للفريق الإنجليزي.

وتابع، اتمنى له التوفيق والحظ الجيد في حال أتمام التعاقد مع ليستر سيتي، أنه رجل جيد.

كما تحدث كلوب عن إصابة مهاجمه البرازيلي فيرمينو، "يبدو جيدًا، كنا محظوظين، لم تكن الإصابة جدية كما كان متوقعًا في البداية، سيكون قريبًا من مباراة الغد، وفرصتة كبيرة للدربي أمام إيفرتون، و لأنه بوبي، سأقول نعم، لديه فرصة ضد واتفورد.

وتشير بعض التقارير إلى اقتراب ليستر سيتي من التعاقد مع برندان رودجرز خلفا للفرنسي المقال كلوب بويل بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز السابع برصيد 40 نقطة.