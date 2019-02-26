شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف غياب رباعي مانشستر سيتي أمام وست هام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي عن غياب عدد من لاعبيه بمباراة الغد الأربعاء، والتي سيخوضها ضمن الجولة 28 من بريميرليج، أمام وست هام على ملعبه الاتحاد.

وقال جوارديولا فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة اليوم الثلاثاء، "قائمتي لمباراة وست هام ستخلو من الرباعي جون ستونز، وجابرييل خيسوس، وفيرناندينيو، إيميريك لابورت"

وأضاف: "أعتقد ان جون ستونز، وجابرييل خيسوس سيعودان قريبا، أما اللاعبان الآخران فيرناندينيو، ولابورت فربما يعودان في مباراة سوانزي"

وسيواجه مانشستر سيتي فريق سوانزي سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 16 مارس المقبل.