شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إسبانية.. جوارديولا يسعى لضم نجم مدريد لحسم البريمرليج والان مع التفاصيل
وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن النادي الإنجليزي يسعى بقوة من أجل تدعيم خط وسط الفريق في الصيف المقبل.
كما شدد الموقع الإيطالي الشهير على أن مانشستر سيتي سيقدم عرض بقيمة 60 مليون يورو من أجل ضم اللاعب، مضيفًا أن الموسم الجديد قد يشهد تواجد اللاعب الألماني في البريميرليج.
ويذكر أن الفريق الإنجليزي يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بغارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح.
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