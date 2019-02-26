شكرا لقرائتكم خبر عن كارفاخال: جميع اللاعبين يحلمون بالمشاركة فالكلاسيكو والان مع التفاصيل
الخليج 365 - أكد داني كارفاخال الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد الإسباني أن فريقه على استعداد تام لموقعة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم غد الاربعاء في إياب نصف نهائي الكأس.
وقال كارفاخال: "سندخل لقاء برشلونة بنتيجة جيدة في الذهاب، نتطلع جميعاً للوصول للمباراة النهائية من أجل تحقيق أولى ألقاب الفريق".
وتابع: "مباراة الكلاسيكو الجميع يحلم بالمشاركة فيها كنت محظوظا للعب العديد من المباريات على هذا المستوي، نأمل في تحقيق الفوز والتأهل للنهائي".
وأشار: "الجميع في الفريق لديه رغبة قوية في تحقيق الفوز لأنه سيكون دافع قوي لنا قبل خوض الكلاسيكو الآخر يوم السبت في الدوري".
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