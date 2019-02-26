شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اليوفي خارج تورينو والبديل مفاجأة والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء اقتراب لاعب ريال مدريد السابق وبايرن ميونخ الحالي جيمس رودريجيز, من الانضمام إلى تورينو وارتداء قميص يوفنتوس الإيطالي, بعد احتمالية خروج الأرجنتيني باولو ديبالا من السيدة العجوز خلال الفترة القادمة.

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية في عددها الصادر اليوم, أن يوفنتوس أقترب من التوقيع مع لاعب بايرن ميونخ الألماني, رودريجيز, لكن الأمور لم تضح بعد, حيث ينتظر النادي الإيطالي ما سيحدث خلال الوقت القادم, إدارة اليوفي وضعت اسم الدولي الكولومبي البديل الأول للأرجنتيني ديبالا, الذي بنسبة كبيرة لن يستمر داخل تورينو.

وأشارت العديد من الصحف الإيطالية في وقت سابق خروج الأرجنتيني باولو ديبالا خارج إيطاليا, إنهاء كل شيء مع السيدة العجوز, حيث أشارت بعض التقارير إلى احتمالية انتقال باولو إلى إسبانيا لارتداء قميص ريال مدريد مقابل 120 مليون يورو, أو رحيله إلى إنجلترا لتمثيل ليفربول في صفقة تبادلية مع المحترف المصري محمد صلاح.

وصرح والد الكولومبي خاميس رودريجيز للصحيفة الإيطالية, ان ما يقدمه أبنه وما يملكه من إمكانيات تؤهله للعب تحت قيادة ماسيمليانو أليجري, المدير الفني لفريق يوفنتوس.