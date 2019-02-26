شكرا لقرائتكم خبر عن ساري: من الصعب منع مانشستر سيتي من التسجيل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - تحدث ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن أداء الفريق مؤخرا، مشيرا إلى ما ينتظر مستقبله بخصوص البقاء مع الفريق.
وقال ساري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لعبنا مباراة رائعة يوم الأحد لأنه من الصعب منع مانشستر سيتي من التسجيل".
وتابع: "نحن الأن نتحسن ونتطور في النواحي الدفاعية، خصوصًا في أخر مواجهتين، الضغط الذي يقع على عاتقي أمر طبيعي في هذه المهنة".
وأنهى ساري حديثه قائلا: "أنا لا أشعر بأي ضغط، يجب أن تسأل النادي عن مستقبلي، لا أعرف لماذا أنت تسألني عن مصيري، أنا أريد الفوز في كل مباراة".
وسيواجه شيلسي فريق توتنهام، غدًا الأربعاء، في ديربي لندن، في إطار مباريات الجولة الـ28، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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