"مصيركم بأيديكم"هكذا وجه جوارديولا سالته النارية لصلاح ورفاقه

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه سيقاتل حتى الرمق الأخير في الحفاظ على لقب البريميرليج هذا الموسم.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة زست هام: “ إن الفارق الآن نقطة واحدة فقط، وهناك 33 نقطة متبقية، ليفربول يملكون مصيرهم بأنفسهم، ونحن أيضا، علينا أن نزيد من الضغط عليهم حتى النهاية”.

وأتم المدير الفني الإسباني للسيتي حديثه قائلًا: “نحن نقاتل حتى النهاية من أجل اللقب، أريد أن أرى على وجوههم غدا الرغبة في تحقيق الفوز”.

ويذكر أن المان سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليفربول.