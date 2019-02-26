شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يوقف حكم تنزاني مدى الحياة بسبب رشوة والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء إيقاف أودين تشارلز مباجا، الحكم المنتسب إلى اتحاد الكرة التنزاني، مدى الحياة عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم بعد تورطه في قبول رشوة.
ورأت الغرفة القضائية بلجنة الأخلاق التابعة للفيفا أن مباجا تورط في وقائع قبول رشاوى بداية من 2009.
كما قرر الفيفا أيضا تغريم الحكم التنزاني 200 ألف فرنك سويسري (199 الف و900 دولار أمريكي).
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