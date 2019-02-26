بالأرقام .. الـ10 الجدد في المنتخب.. مدافع هداف.. و4 عائدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

10 وجوه جديدة ظهرت أسمائهم في قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادًا لمواجهة النيجر في مارس المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.

المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة أعلن ضم 25 لاعبًا في قائمته التي شهدت استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول، وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش، ورمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من صفوف هدرسفيلد تاون وحسين الشحات نجم الأهلي.

على الجانب الآخر شهدت القائمة انضمام 10 لاعبًا لأول مرة، ولزم هنا التفرقة بين المنضمين لأول مرة عموما وهم ستة لاعبين ( محمود علاء- أحمد أبو الفتوح- مصطفى محمد - عمار حمدي- عبد الرحمن مجدي- نبيل عماد دونجا)، وبين المنضمين لأول مرة تحت قيادة أجيري وهم ( عمرو السولية- أحمد الشناوي- عمر جابر- كريم حافظ).

المنضمين لأول مرة

محمود علاء

لاعب الزمالك المنضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2017/2018 قادمًا من وادي دجلة.

علاء، قدم أداءً جيدًا مع الزمالك هذا الموسم في منافسات الدوري، حيث يحتل صدارة هدافي البطولة برصيد 12 هدفًا.

علاء سبق له الانضمام إلى صفوف الفريق الأول للمنتخب الوطني ولكن بصفة ودية في مباراتي لبنان وعمان تحت قيادة بوب برادلي وشارك في 76 دقيقة فقط.

شارك مدافع الزمالك رفقة الفريق الأبيض هذا الموسم خلال 18 مواجهة بالدوري، ومباراتين في كأس مصر (سجل هدفًا) إلى جانب 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية.

أحمد أبو الفتوح

الظهير الأيسر لنادي الزمالك والمعار إلى صفوف سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

مشاركات أبو الفتوح هذا الموسم كانت على استحياء حيث خاض 7 مباريات رفقة الزمالك في بطولة الدوري قبل إعارته إلى سموحة الذي شارك معه خلال مباراة واحدة في البطولة ذاتها.

مصطفى محمد

مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجاري.

خاض مصطفى محمد رفقة الفريق العسكري هذا الموسم 19 مباراة في بطولة الدوري، بواقع 1521 دقيقة.

سجل مهاجم الزمالك المعار 7 أهداف وصنع اثنين آخرين.

نسبة تسجيل مصطفى محمد للأهداف 6 أهداف من داخل منطقة الجزاء مقابل هدف واحد من خارج المنطقة (3 أهداف بالرأس و 4 أهداف بالقدم اليمنى).

عمار حمدي

لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

عمار لم يخض سوى مباراتين فقط في بطولة الدوري بقميص الاتحاد السكندري سجل هدفين وصنع مثلهما.

عبد الرحمن مجدي

لاعب الإسماعيلي الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، شارك رفقة الدراويش هذا الموسم في 16 مباراة بواقع 1188 دقيقة، سجل هدفًا وحيدًا وصنع مثله.

كما شارك رفقة الفريق الأصفر خلال 5 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وصنع هدف فريقه أمام شباب قسنطينة الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

نبيل عماد "دونجا"

لاعب فريق بيراميدز، شارك دونجا هذا الموسم رفقة فريقه في 19 مباراة بالدوري بواقع 1618 دقيقة بجانب مباراة أخرى في كأس مصر.

سجل صاحب الـ23 عامًا هدفين فقط هذا الموسم بقدمه اليمني.

المنضمين لأول مرة تحت قيادة أجيري

عمرو السولية

سبق لعمرو السولية الانضمام إلى صفوف منتخب مصر تحت قيادة شوقي غريب، ولم يتواجد اللاعب في قوائم الأرجنتيني هيكتور كوبر للمباريات الرسمية ، ليعود مجددًا تحت مظلة المكسيكي خافيير أجيري.

السولية كان ضمن حسابات أجيري خلال المعسكر الماضي قبل مباراة تونس بالجولة الخامسة للتصفيات إلا أن اللاعب تعرض للإصابة ليبتعد عن المعسكر.

صاحب الـ29 عامًا شارك مع الأهلي هذا الموسم خلال 16 مباراة في الدوري – مباراة في كأس مصر، إلى جانب 6 مبارايت أخرى في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نجح السولية في تسجيل 3 أهداف حاسمة للأهلي (2 بالدوري- وأخرى في دوري الأبطال) كما صنع 3 أهداف أخرى محلية.

أحمد الشناوي

حارس مرمى بيراميدز والعائد للانضمام إلى صفوف الفراعنة حيث كانت آخر مشاركاته الرسمية مع المنتخب في مباراة مالي بتصفيات أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتي تعرض خلالها للإصابة ليخرج من حسابات هيكتور كوبر- مدرب الفراعنة وقتها-.

الشناوي يقدم مستويات رائعة رفقة فريقه المنضم إليه مع بداية الموسم الجاري قادمًا من الزمالك، ونجح صاحب الـ 27 عامًا في المشاركة خلال 13 مباراة بالدوري ومباراة بكأس مصر، حافظ الشناوي على نظافة شباكه خلال 6 مباريات واستقبلت شباكه 10 أهداف.

عمر جابر

لاعب بيراميدز الحالي والزمالك الأسبق عاد إلى قائمة منتخب مصر، حيث كانت آخر مشاركاته الرسمية في بطولة أمم أفريقيا بالجابون عندما حل بديلًا في مباراة بوركينا فاسو بنصف النهائي.

جابر، انضم إلى صفوف بيراميدز قادمًا من لوس أنجلوس الأمريكي مطلع الموسم الجاري.

صاحب الـ27 عامًا شارك هذا الموسم في 17 مباراة بالدوري، وأخرى بالكأس، لم يسجل ولم يصنع.

كريم حافظ

عاد كريم حافظ لاعب قاسم باشا المنتقل إليه مؤخرًا على سبيل الإعارة قادمًا من باشاك شهير، إلى قائمة المنتخب الوطني مجددًا حيث كانت آخر مباراة رسمية شارك بها أمام غانا في مباراة الجولة الأخيرة والسادسة من التفصيات الأفريقية لكأس العالم التي اقيمت بروسيا.

حافظ لم يشارك رفقة باشاك شهير من بداية الموسم سوى في 4 مباريات فقط في بطولة الكأس قبل أن يتم انتقاله إلى صفوف قاسم باشا خلال الميركاتو الشتوي ليشارك في مباراتين فقط حتى الآن.