تركي آل الشيخ يطلق برنامج اجتماعي خدمي في مصر بـ100 مليون جنيه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، عن انشاء برنامج إجتماعي خدمي يهدف إلى المجتمع المصري، بتكلفة 100 مليون جنيه.
ونشر تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، «انطلاقًا من المسئولية الإجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا يعلن نادي بيراميدز أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسئولة تمهيدًا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجًا، ودعم الجمعيات الخيرية المختصة برعاية الأسر المحتاجة والأيتام، ».
وتابع:«كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي إنشاء ملاعب في القرى والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدة الرياضة المصرية».
وأضاف، «يؤكد النادي أنه بصدد رصد ميزانية قدرها 100 مليون جنيه مصري لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري، ويدعو نادي بيراميدز كل من لديه أي اقتراحات قد تفيد البرنامج أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعي الخيري أن يتواصل مع إدارة النادي».
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