نادال يكشف سر نجاحه في ملاعب التنس

أكد المصنف الثاني على العالم، الإسباني رافائيل نادال، أن إيجاد وقت لإسعاد نفسه كان عاملاً أساسياً لنجاحاته في ملاعب التنس.

صرح نادال خلال مؤتمر صحافي بمناسبة مشاركته في بطولة أكابولكو المكسيكية ذات 500 نقطة، والتي توج بلقبها في مناسبتين في 2005 و2013: “أحد النجاحات هي أنه إضافة لكونك لاعب تنس محترف جيد، فإنني وجدت الوقت لإسعاد نفسي وهذا أمر أريد أن أنقله للاعبين الشباب”.

وأقر نادال أن التنس أصبح عاملاً مهماً في حياته لكنه لم يستحوذ عليها بالكامل، حيث يجد الوقت لممارسة رياضات أخرى والقيام بالأمور التي تجعله سعيداً.

وأشار اللاعب المتوج بـ(17 لقباً) للغراند سلام، إلى أن هذه الفلسفة هي التي ينقلها للاعبين الصغار بأكاديميته، والتي قال إنه يتمنى أن يخصص لها الكثير من الوقت عندما يعتزل اللعبة.