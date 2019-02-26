كهربا أمام فرصة لتخفيف عقوبته في الزمالك

يواجه المهاجم الدولي المصري محمود كهربا خطر الغياب عن نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها على الأراضي المصرية بدءًا من منتصف يونيه المقبل، إذا ما تمسكت إدارة “الزمالك” بقرار إيقافه حتى نهاية هذا الموسم.

وتعرض كهربا /24 عامًا/ لعقوبة صارمة بالإيقاف لأجل غير مسمى مع تغريمه لمبلغ 300 ألف جنيه، بسبب تصرفه المرفوض تجاه جمهور الزمالك، حيث توجه نحوهم وبصق بعصبية لحظة استبداله أثناء مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

ووصف اللاعب المجموعة التي اعتدت عليه بألفاظ نابية أثناء سير اللعب بـ “القلة المندسة” ، مؤكدًا تقديره واحترامه لجمهور الزمالك.

لجنة الكرة

مُنح صاحب 10 أهداف في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، فرصة أخيرة من إدارة الزمالك لتبرير موقفه عندما استدعي اليوم الثلاثاء لحضور جلسة استماع في مقر النادي لتفسير كل ما حدث على ملعب برج العرب، وهي فرصة مثالية لإقناع الإدارة بتخفيف العقوبة.

وبالإضافة إلى سماح مجلس الإدارة للاعب بالإدلاء بأقواله وتبرير موقفه، توجد في نفس الوقت محاولات جادة من طرف لجنة الكرة في النادي بقيادة إسماعيل يوسف (تيجانا) لتخفيف العقوبة الإدارية والمالية أو إلغاء العقوبة الإدارية والاكتفاء بالمبلغ المالي المعلن مسبقًا.

وأخذت لجنة الكرة ضمانات من محمود كهربا بتقديم اعتذار رسمي عن تلك الواقعة مع التأكيد على عدم تكرارها والالتزام مع الفريق والتركيز بنسبة 100٪ على المستطيل الأخضر، موجهة إليه تحذيرًا بعدم الاحتكاك مع الجماهير مهما كانت الضغوطات، والتركيز في المباريات كي لا يتأثر مردود الفريق على الصعيد المحلي أمام المنافسين الرئيسيين “الأهلي وبيراميدز”.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من 21 مباراة لعبها، متفوقًا على الأهلي الثاني بـ 4 نقاط فقط.

وسقط الزمالك في تعادلين مع بيراميدز (3/3) وطلائع الجيش (2/2) في الجولات الـ 8 الماضية، بينما تمكن الأهلي من الفوز في جميع مبارياته الـ 8. محمود كهربا في كأس العالم 2018 (صور: Getty)