ميلان يترك المغربي ماتيا الهلالي لناد سويسري

رحل لاعب الوسط الإيطالي ذو الأصل المغربي “ماتيا الهلالي” عن نادي ميلان منتصف هذا الأسبوع، متوجهًا إلى سويسرا للالتحاق بصفوف نادي شياسو القابع في دوري الدرجة الثانية السويسري المسمى بـ (دوري التحدي).

صاحب الـ 21 عامًا نشأ في أكاديمية ميلان خلال الأعوام الخمس الماضية، وصُعد إلى الفريق الأول في عام 2016 إلا أنه أخفق في المشاركة لتتم إعارته لنادي ماتيرا في الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة (سيري سي) هذا الموسم 2019/2018. لاعب الوسط المغربي الإيطالي ماتيا الهلالي (صور: Getty)

وبعد تقديمه لمستوى جيد في ثلاث مباريات بدوري الدرجة الثالثة مع ماتيرا، تعاقد معه نادي شياسو الذي يدربه حاليًا، المدرب الإيطالي “آندريا مانزو”، مدرب فينيسيا وبارما الأسبق.

وكان ماتيا – المولود في مدينة ميلانو من أب مغربي وأم إيطالية – اختير كقائد لفريق أكاديمية ميلان “بيرمافيرا” في عام 2017، ولعب مع منتخب شباب إيطاليا عدد جيد من المباريات، وضعته ضمن خطط جاتوزو المستقبلية إلا أنه فضل الرحيل للعب دقائق أكثر.

لاعب الوسط المغربي الإيطالي ماتيا الهلالي مع شباب ميلان (صور: Getty)