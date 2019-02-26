على ماهر يعلن تشكيل إنبي لمواجهة المصري

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي، بقيادة على ماهر المدير الفنى، عن تشكيل فريقه لمواجهة المصرى، والتي ستنطلق بعد قليل، على ستاد السويس الجديد فى إطار منافسات الجولة الـ24 من السويس الجديد فى إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز . وضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: عمرو حسام. خط الدفاع: على فوزى وأحمد صابر ورامى صبرى وأحمد عبدالعزيز. خط الوسط: محمد أشرف روقة وعماد فتحى ومحمود غالى. خط الهجوم: جوسيان و محمد بسيونى ولوكومبى.

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