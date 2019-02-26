الإسماعيلي وطلائع الجيش يتعادلان بدون أهداف في الدوري الممتاز

انتهت مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة 24 من بطولة الدوريالمصري الممتاز لكرة القدم.
جاء اللقاء متوسط المستوى وتبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب وفشل كل منهما في هز شباك
بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده الى النقطة 27 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، في حين رفع الإسماعيلي رصيده الى النقطة 28 في المركز الثامن، ويتبقى له أربع مباريات مؤجلة.
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