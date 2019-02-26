كلوب يتحدث عن إصابة فيرمينو وعودة مدرب ليفربول السابق للدوري

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن إصابة روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز، وإمكانية لحاقه بمباراة الفريق أمام واتفورد والتي من المقرر لها غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ٢٨ من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "فيرمينو يبدو جيدًا الآن، إصابته ليست بالسوء الذي كنّا نعتقده في

البداية، هو قريب لمباراة الغد، لكن فرصه أكبر للحاق بمباراة للأحد، أمام إيفرتون".

وأضاف "واتفورد يقومون بعمل جيد أمام الفرق الست الكبار، يتميزون بالهجمات المرتدة والعمق الدفاعي أيضًا، ستكون مباراة في الدوري الإنجليزي ضد خصم جيد".

وتابع "عدم التسجيل أمام بايرن ميونيخ

ومانشستر يونايتد؟ حسنًا لكننا خرجنا بنظافة شباك في آخر ٣ مباريات، أنظر كيف تحول السؤال؟".

وعن حالة المصابين "كيتا كان مريضًا أمس، لكنه عاد في تدريبات اليوم وسنرى حالته، لوفرين اقترب من المشاركة لكنه ليس جاهزًا لمباراة الغد".

وعن عودة برندان رودجرز مدرب ليفربول السابق للدوري الإنجليزي "حسنًا، طالما أنه لم يأتي لإيفرتون، فأن كل شيء على ما يرام، إذا رجع لإيفرتون قد يستعيد منزله السابق! ".