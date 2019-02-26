رياضة | كارفاخال يحذر برشلونة قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفاخال يحذر برشلونة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد داني كارفاخال الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد الإسباني على أن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو ضد برشلونة يوم غد الاربعاء في إياب نصف نهائي الكأس ستكون معركة خاصة.

وقال كارفاخال في تصريحاته اليوم: سندخل لقاء برشلونة بنتيجة جيدة في الذهاب، نتطلع جميعاً للوصول للمباراة النهائية من أجل تحقيق أولي ألقاب الفريق.

واضاف: مباراة الكلاسيكو الجميع يحلم بالمشاركة فيها كنت محظوظا للعب العديد من المباريات على هذا المستوي، نأمل في تحقيق الفوز والتأهل للنهائي.

وتابع: الجميع في الفريق لديه رغبة قوية في تحقيق الفوز لأنه سيكون دافع قوي لنا قبل خوض الكلاسيكو الآخر يوم السبت في الدوري.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة في ملعب الكامب نو بالتعادل الإيجابي 1-1.