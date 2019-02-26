رياضة | سولاري: لا توجد مشاكل مع مارسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري: لا توجد مشاكل مع مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد الإسباني عن لاعبه مارسيلو، مشيرًا لأن كل مباراة هي تحدٍ جديد وعليهم التركيز على المباراة القادمة وغداً سيرى أي لاعب سيشارك.

وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو: "يعرف الفريق ما نقوم به بشكل جيد ويعرفون ما علينا فعله للذهاب بعيداً هذا الموسم".

وأضاف: "ما حدث مع بيل يبقى في غرف الملابس ومن خصوصيات الفريق ، اعلم انكم تبحثون عن عناوين عريضة لصحفكم و لكني افكر في مباراة الغد فقط".

وواصل: "كلما تم استخدام تقنية الفيديو من قبل الحكام ستجد جدل واسع على كل حالة ، بالنهاية قرار الحكم هو الأهم".

وتابع: "مباراة الغد سنلعبها وكأنها أول وآخر مباراة في الموسم".

وواصل: "مارسيلو سيكون أساسي ؟ نعم، و ممكن لا، لن اخبرك".

وتابع: "ليس هناك شك حول ضربة الجزاء التي أُحتسب لـ كاسيميرو، يجب أن نحيي الحكام عندما يكونون على حق".

واختتم بقوله: "المشجعون هم الوحيدون اللذين يحملوننا للفوز بالألقاب بلا منازع".