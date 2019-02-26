رياضة | تشكيل مواجهة المصري وإنبي بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مواجهة المصري وإنبي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف علي ماهر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة المصري بعد قليل بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الـ24 من منافسات الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : عمرو حسام

خط الدفاع : على فوزى وأحمد صابر ورامى صبرى وأحمد عبدالعزيز .

خط الوسط : محمد أشرف روقة وعماد فتحى ومحمود غالى .

خط الهجوم : جوسيان و محمد بسيونى ولوكومبى .

بينما يبدأ المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: مصطفى طيارة ومحمد صالح وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة.

خط الوسط: إيزيى إميكا ووسعيدو سنمبورى وفريد شوقى .

خط الهجوم : حسين رجب واوستين اموتو ومحمود وادى .