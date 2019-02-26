رياضة | سولاي يحسم الجدل حول مشكلة "بيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاي يحسم الجدل حول مشكلة "بيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي: "الكلاسيكو مباراة عظيمة ، اسبانيا ستُصبح عاصمة كرة القدم في العالم".
وأضاف: "لقد تحدثنا بالفعل عن جاريث بيل، الان ينصب تركيزنا على مباراة الغد، مباراة جاريث بيل والبقية".
وواصل: "أرى بيل واللاعبين الآخرين مع كامل تركيزهم للفوز غداً".
وكشف: "نختار أين ننظر، وهناك أشياء لطيفة للنظر اليها بالفريق، نحن لا نركز على الامور الجدلية".
وتابع: "الصحفيون يضعون كامل تركيزهم على قضايا جدلية مثل حادثة جاريث بيل، لا ادري لماذا لم ينتبهوا للاشياء الاخرى ، على سبيل المثال نحن اجتزنا الـ 1000 يوم و نحن ابطال اوروبا".
وأكمل: "نعم نمتلك مجموعة اجتازت الـ 1000 يوم وهم أبطالاً لأوروبا".
وأردف: "الخوف من ميسي ؟ كلمة خوف لا وجود لها في عالم كرة القدم ، نحن نتنافس كل يوم وكل مباراة نخرج للقتال والفوز فقط".
واستطرد "فينيسيوس صبي يتقبل كل النصائح، وقد ساعد اللاعبون فينيسيوس كثيراً منذ وصوله".
وأشار بقوله: "لقد حصل ڤينيسيوس على احترام غرفة الملابس بتواضعه وموهبته".
وأتم في هذا السياق: "أحاول تقديم النصيحة لفينيسيوس على قدر ما أستطيع وهو فتى متقبل جدا".