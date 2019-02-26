رياضة | موهوب ريال مدريد يوضح تصريحاته المستفزة ضد ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موهوب ريال مدريد يوضح تصريحاته المستفزة ضد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب التصريحات الأخيرة التي خرجت على لسان الجناح الشاب فينيسيوس جونيور بشأن نجم برشلونة ليونيل ميسي، سارع لاعب ريال مدريد لتوضيح كلماته التي يعتقد أنها ربما فهمت في اتجاه آخر غير الذي يقصده.

بعد الفوز على ليفانتي مساء الأحد الماضي تحولت أنظار البرازيلي الشاب إلى الكلاسيكو، فقال: ميسي دائما كما هو، إنه لاعب مذهل، لكنه لا يخيف أحدا، فأخذت كلمات اللاعب القادم من فلامنجو مطلع العام الجاري، على محمل سيء.

وتناقلت وسائل إعلامية عدة كلمات اللاعب عن ميسي بالصيغة نفسها ومنها شبكة Esporte Interativo البرازيلية، مما دفع اللاعب للرد لتوضيح حقيقة ما قاله.



ويلتقي برشلونة وريال مدريد غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما يلتقي الفريقان مجددا السبت المقبل في الجولة 26 من الليجا، على الملعب نفسه.

وحرص فينيسيوس على توضيح ما يقصده، فقال عبر حسابه على تويتر: ميسي لاعب رائع، إنه يقوم بأشياء لا يقدر عليها سوى عدد قليل من اللاعبين، لكننا لا نخشى مواجهته. نحن مستعدون لكل شيء لأن لدينا اللاعب الأفضل في العالم أيضا. أعتقد أن هذه هي الكلمات الصحيحة التي قلتها (بعد مباراة ليفانتي).