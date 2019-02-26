رياضة | برازيلي يخلف مارسيلو في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برازيلي يخلف مارسيلو في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن البرازيلي مارسيلو يعيش أيامه الأخيرة بقميص ريال مدريد، مع تراجع مستواه بشكل كبير مما أدى إلى خسارته لموقعه الأساسي في تشكيلة الميرينجي لحساب زميله الشاب سيرجيو ريجيلون.

هذه الأيام بات مارسيلو ملازما لدكة البدلاء، وتشير التوقعات إلى أن موقف اللاعب لن يتغير حتى نهاية الموسم الجاري، حيث يستعد للرحيل إلى يوفنتوس، للالتحاق من جديد بزميله ونجم الريال السابق كريستيانو رونالدو.

ومع التسليم برحيل مارسيلو، فلن يكون في مركزه بالريال سوى ريجيلون وبالتالي سيحتاج فريق العاصمة الإسبانية لمدافع آخر لتعويض رحيل مارسيلو، ورغم تردد الكثير من الأسماء في الفترة الأخيرة وربط أسماء مثل ديفيد ألابا، وماركوس ألونسو، وجونيور فيربو، بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو، إلا أن أيا منهم لم يثر اهتمام الإدارة بشكل كبير، إلا أن اسما آخر يبدو أنه حظي بإعجاب الإدارة والفنيين في النادي.

أليكس تيليس ظهير أيسر يحمل الجنسيتين البرازيلية والإيطالية، ويلعب في نادي بورتو البرتغالي منذ يوليو 2016. اجتذب تيليس أنظار الريال والعديد من الأندية الأوروبية مثل باريس سان جيرمان وليفربول وتشيلسي، ووفقا لدون بالون، ربما يتخلى بورتو عن اللاعب بمقابل يصل إلى نحو 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يبدو مناسبا للغاية لتطلعات ريال مدريد.

اللاعب البرازيلي ينتهي تعاقده مع بورتو في نهاية يونيو من العام 2021، لكنه يرغب في الرحيل عن بورتو صوب تجربة أكثر قوة في أحد الدوريات الكبرى، ويعتبر ريال مدريد خيارا أكثر من مناسب بالنسبة له.

بعمر 26 عاما يحظى تيليس بخبرة جيدة في أوروبا، حيث لعب لأندية جالاتا ساراي التركي، وإنتر ميلان الإيطالي، بينما يعرف بإمكاناته الكبيرة في مركزه على المستويين الدفاعي والهجومي.