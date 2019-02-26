رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة سارة للمصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة سارة للمصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز، عن إطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف لخدمة المجتمع المصري في مجالات عديدة تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقري بالإضافة لخدمة الجمعيات الخيرية وانشاء الملاعب في القري والنجوع بميزانية تصل إلي 100 مليون جنيه.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك":

إنطلاقًا من المسئولية الاجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا يعلن نادي بيراميدز أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسئولة تمهيدًا لإنطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلي خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقري الأكثر احتياجًا ودعم الجمعيات الخيرية المختصة برعاية الأسر المحتاجة والأيتام كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي انشاء ملاعب في القري والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية.

ويؤكد أنه تم رصد ميزانية خاصة قدرها 100 مليون جنيه مصر لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري.

ويدعو بيراميدز كل من لديه اي اقتراحات قد تفيد البرنامج أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعي الخيري أن يتواصل مع إدارة النادي.