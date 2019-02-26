رياضة | مانشستر يونايتد يقترب من خطف نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقترب من خطف نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي، من التعاقد مع لاعب وسط برشلونة لضمه في الصيف المقبل.

ويرغب الشياطين الحمر في التعاقد مع اللاعب الدولي الكرواتي، في الصيف المقبل، لتدعيم صفوف مانشستر يونايتد، للعودة من جديد إلى منصات التتويج المحلي والقاري.

ورغم تصريحات راكيتيتش الأخيرة، التي أكد فيه على بقاءه في برشلونة إلا أن النادي الإنجليزي، سيبذل قصارى جهده لاقناع اللاعب الدولي بالانضمام للشياطين الحمر.

وقال راكيتيتش: لدي ثلاث مواسم مع برشلونة فعقدي سينتهي في 2021، أشهر براحة باهتمام بعض الأندية بخدماتي، ولكني مبسوط مع برشلونة حاليًا، أضحك في صباح كل يوم عندما أشاهد قصص عن مستقبلي وانا أشرب القهوة.

راكيتيتش مُراقب من بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي بعد نهاية الموسم الجاري.

وحاول باريس سان جيرمان التحرك والتعاقد مع راكيتيتش في صيف 2018 لكن برشلونة رفض رفضًا قاطعًا التفريط في اللاعب الكرواتي.

وسينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة في عام 2021 ويملك شرط جزائي في قيمة عقده قدره 125 مليون يورو.