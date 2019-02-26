رياضة | نجم ريال مدريد يُفجرها: حان موعد هزيمة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يُفجرها: حان موعد هزيمة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، ماركو أسينسيو، أن الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا سيمنحه شعوراً خاصاً، لأنه اللقب الوحيد الذي لم يسبق له أن فاز به مع الفريق.

ويلتقي ريال مدريد منافسه التقليدي العنيد برشلونة غداً الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأوضح أسينسيو، في بيان صدر اليوم الثلاثاء: "الكأس هو اللقب الوحيد الذي لم أفز به مع الريال.. هذا يمنحي شعوراً خاصاً تجاه الفوز بهذا اللقب.. الآن، لابد أن نجتاز مباراة الكلاسيكو لنصل إلى نهائي البطولة.. أشعر بإثارة بالغة في هذه البطولة".

وعن مفاتيح الفوز في مباراة الغد، قال أسينسيو إن "الفريق يجب أن يقدم أداء في غاية القوة خلال الدقائق الأولى من المباراة وسط دعم كبير من جماهيره".

وأوضح لاعب ريال مدريد: "المباراة قوية ولكننا سنبحث عن الفوز منذ البداية في هذه المواجهة الصعبة على ملعبنا، نعلم أنها لحظة مهمة للغاية بالنسبة لنا.. والآن هو الوقت الحاسم على كل شيء في البطولات التي ننافس فيها.. الفريق عليه أن يتسم بالتماسك وأن يتعامل كوحدة واحدة ويحقق النتائج بنفس الشكل الذي كان عليه في سنوات ماضية".

ويرى أسينسيو أن "الابتكار مهم للغاية في كرة القدم، لأن بعض المواقف تحسم في جزء من ألف جزء من الثانية".