رياضة | ساري: لهذا السبب أردت إخراج كيبا.. ولم أتمالك نفسي بعد الخسارة

وقال ساري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنهام هوتسبير: "لا أعتقد ان ركلات الجزاء مثل اليناصيب".

وأضاف: "لماذا لن يبدأ كيبا ؟ أريد أن ارسل رسالةً لمجموعتي، سواءً كان كيبا على الملعب أم خارجه. أحتاج لان اقرر ما هو افضل للفريق".

وواصل: "هل كيبا جاهز ذهنياً ؟ عليه أن يكون كذلك. لقد ارتكب خطأً، وهناك بعض العواقب. اذا لعب، عليه أن يكون جاهزاً، حتى وان كان على الدكة".