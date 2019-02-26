رياضة | عقوبة قوية تنتظر مدرب توتنهام

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تقبل ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام اتهامه بسوء السلوك من قبل الاتحاد الإنجليزي بعد احداث مباراة بيرنلي الماضية بالدوري.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد وجه همة سوء السلوك لمدرب توتنهام بوكتينيو بسبب تصرفه ضد حكم اللقاء ومنحه فرصة لحق الرد.

واكدت شبكة سكاي سبورت، على أن مدرب توتنهام بوتشيتينو وافق على اتهامه بسوء السلوك وتقبل الاتهام رافضاً طلب جلسة لاستماع رأيه في الأزمة.

ومن المنتظر، أن يوقع الاتحاد الإنجليزي عقوبة على مدرب توتنهام بعد قبوله الاتهام الموجه له ورفضه الرد في جلسة الاستماع والذي قد يصل لعقوبة مالية كما حدث منذ أيام مع يورجن كلوب مدرب ليفربول.