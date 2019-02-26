رياضة | عبدالكريم : حكم استبعاد فهيم من الترشح لانتخابات كمال الأجسام واضح ومتمسك بتنفيذه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالكريم : حكم استبعاد فهيم من الترشح لانتخابات كمال الأجسام واضح ومتمسك بتنفيذه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الكابتن ياسر عبد الكريم المرشح السابق لرئاسة الاتحاد المصري لكمال الأجسام علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي والذي يؤكد أن بالإشارة الي الكتاب الوارد من اللجنة الأولمبية المصرية من السيد ياسر عبد الكريم بشأن الطعون المقامة بينه وبين اتحاد كمال الاجسام والذي طالب فيها باستبعاد الدكتور عادل فهيم من قائمة المرشحين في اتحاد كمال الأجسام الأخيرة علي منصب الرئيس في الدعوي التحكيميه رقم18لسنة2017المقامة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي التي قضت فيها هيئة المحكمة الي إلغاء القرار الصادر من الاتحاد المصري لكمال الأجسام بقبول اوراق ترشحه لهذا المنصب ومما يترتب عليه من عدم إدراج اسمة ضمن المرشحين علي منصب الرئيس.

وأشار خطاب اللجنه الأولمبية الا ان الأخير "فهيم " قام دعوي بطلان الحكم تحت رقم 67لسنة 134ق بالقضاء الإداري وقضت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع تم رفضة والزامه بالمصاريف وفي جلسة 25/9/2018 قضت هيئة البطلان في دعوي البطلان المرفوعة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي والمقيده برقم 3 لسنه2018 بوقف الدعوي وتأييد الحكم واستبعاد «فهيم»من الرياضة مدي الحياة.

ولذي تري اللجنه القانونيه باللجنة الأولمبية تنفيذ الحكم الصادر بإعادة الانتخابات علي مقعد الرئيس في اول جمعية عمومية عاديه وباستبعاد عادل فهيم السيد سالم من الترشح.

وأكد الكابتن ياسر عبد الكريم مرشح الرئاسة السابق في انتخابات كمال الأجسام إنني متمسك بتنفيذ هذه الأحكام آجلا أم عاجلا والعمل علي عدم ترشح فهيم في الانتخابات المقبل