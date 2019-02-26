رياضة | أكاديمية "برو" العالمية تفتح أول فروعها في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية "برو" العالمية تفتح أول فروعها في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أكاديمية "برو" العالمية عن فتح أول فروعها في مصر، وذللك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في القاهرة بحضور مجموعة من نجوم الكرة المصرية من اللاعبين السابقين.

وخلال المؤتمر أعلن مجموعة من رجال الأعمال المصريين البدء في إجراءات شراء نادي من أندية الدرجة الرابعة للصعود به الي الممتاز، ليكون البناء من القاعدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققوه في الكويت على مدى 12 عاما، وكذلك بعد ظهور مواهب مصرية قادرة على اللعب في أكبر الأندية الأوروبية على رأسهم محمد صلاح.

أكد محمد رشدي نائب رئيس الشركة و المدير الفني للاكاديميات المقامة في الكويت أن مشروعهم قدم لعدد من الأندية الأوروبية مجموعة من المواهب التي بدأت طريق الاحتراف في ايطاليا واسبانيا .

ومع افتتاح النشاط الاستثماري الرياضي في مصر أكد أحمد عوض نائب رئيس مجلس الإدارة أن هناك اتفاقات مع أندية بلد الوليد والعديد من الأندية الإسبانية لتقديم المواهب المصرية والعربية لها وكذلك لأندية يوفنتوس وغيرها من أندية ايطاليا بمختلف درجاتها، وكان رشدي قد أكد أن فلسفة العمل في مصر تعتمد على الكم الهائل من محبي كرة القدم من المصريين ووجود عناصر تصلح بشكل كبير لأن تلعب في ايطاليا واسبانيا وتركيا وغيرها من الدول التي تتعامل الشركة مع انديتهاوقدمت لها بالفعل 5 لاعبين من الذين تم اكتشافهم في الكويت منهم لبناني وجزائري ومصري .

وعرض عوض على الحاضرين في المؤتمر أن الفريق الفني يحرص على منح الفرصة للناشئين وأنه ليس شرطا أن يكون أي منهم معروف وأن الهدف لديهم البناء من القاعدة .

حضر المؤتمر عدد كبير من نجوم الكرة المصرية منهم علاء نبيل وعلاء ميهوب ومحمد عمارة وياسر ريان وعبد الحميد بسيوني وعبدالحليم علي وهشام حنفي وخالد بيبو وسامي الشيشيني والإعلاميين كريم حسن شحاته ومحمد عباس والكاتب الصحفي أيمن بدرة وقد أشادوا جميعا بالتجربة والرؤية الاستثمارية في الكرة المصرية، التي تفتح آفاق أوروبية للاعبين المصريين وتضخ دم جديد في منافسات الدوري بأقسامه المختلفة.