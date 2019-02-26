رياضة | هل قوة لاعبي تشيلسي أعلى من المدرب ؟ "ساري" يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل قوة لاعبي تشيلسي أعلى من المدرب ؟ "ساري" يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي عن الواقعة التي حدثت بينه وبين حارس المرمى كيبا أريزابلاجا، في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنهام هوتسبير: "لعبنا مباراة رائعة يوم الأحد، من الصعب الا نستقبل هدفًا في الحالة الدفاعية، وانا المدرب، لذا علي التركيز على الأداء. تحدثت مع كيبا، ومع الجميع. لقد إعتذر للطاقم الفني، لكن هذا لم يكن كافيًا".

وأضاف: "لقد اعتذر للنادي وللاعبين، نحن لا نريد قتله".

واصل: "هل سيبدأ كيبا ؟ لا أعلم، لم أقرر بعد. أعتقد بأنه جاهز لياقيًا".

وتابع: "لقد قام بعملية الإستشفاء يوم الأمس، لكني أعتقد أنه جاهز. سيكون هذا قرار المجموعة، واللاعبين كذلك."