رياضة | مدرب بورنموث: الفريق به غيابات لا تحصى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بورنموث: الفريق به غيابات لا تحصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار إيدي هاو، المدير الفني لفريق بورنموث الإنجليزي، إلى أنه سيغيب لاعبه جونيور عن المواجهة القادمة أمام أرسنال وأن لديه العديد من الاصابات لا يستطيع تذكرها.

وقال هاو: "لم نشاهد ويلسون وستانيسلاس في التدريبات، لذلك من المؤكد أنهم خارج القائمه. نحتاج إلى التأكد من الجاهزية وان لا نتسرع في عودة كل هؤلاء اللاعبين".

وأضاف: "لقد واجه ستيف كوك مشكلة في الفخذ منذ فترة طويلة. كان في بعض اللحظات أفضل من الآخرين، لكن وصل إلى النقطة التي كان فيها الكثير قبل نهاية الأسبوع. إنها خسارة كبيرة بالنسبة لنا، لقد كان أحد القادة الكبار في غرفة ملابسنا، افتقدناه فعلا".

وواصل: "عندما تفكر في عدد اللاعبين، فعلا لدينا نقص، ولكن اعتقد أن اللاعبين الذين كانوا متواجدين اليوم مميزين بالفعل وهو أمر مهم للغاية. إنه يدل على قوة التشكيلة التي لدينا".

وأردف عن ارسنال: "آرسنال يتحسن. المدرب [ ايمري ] قام بعمل جيد جدا. إنهم يبنون فلسفتهم والطريقة التي يريدون اللعب بها".

وأكد قائلاً: "نحاول الذهاب إلى كل مباراة بفكرة فرض أنفسنا. قمنا ببعض المباريات القويه ضد آرسنال، ونحن نأمل أن نتمكن من تحقيق هدفنا غدآ".

واختتم: "عن إشاعات تعين روديجرز مدربا لنادي ليستر سيتي؟ أنا من احد المعجبين ببريندان. سيكون من الرائع أن يعود إلى الدوري الممتاز".