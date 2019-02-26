واين روني يعمل مزارعا ويربي الأبقار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ينتهي عقد النجم الإنجليزي واين روني، مع ناديه “دي سي يونايتد” في الدوري الأمريكي عام 2021، إلا أن هذا الأمر لم يمنع اللاعب من التخطيط لمرحلة ما بعد الاعتزال، التي تتضمن مهنة بعيدة كل البعد عن الرياضة.

”سكاي نيوز” نقلت عن صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية،، أن واين روني البالغ من العمر 33 عاما، سيخرج من الملاعب الخضراء إلى الحقول الخضراء ليصبح مزارعا.

روني - نجم مانشستر يونايتد السابق - كان قد تقدم بطلب إلى مجلس محلي في مقاطعة تشيشير غربي بريطانيا، لبناء مخزن ضخم في قصره الذي يبلغ ثمنه 26 مليون دولار، حتى يتمكن من تخزين الجرارات الزراعية وبالات القش.

الصحيفة أضافت، إن روني كلّف شركة بالعمل على أخذ الإذن من السلطات لتنفيذ الخطة، التي تظهر ضمنيا رغبة في جلب حيوانات، مثل تلك التي تربى في المزارع كالأبقار.. وجاء في طلب الإذن أن المنشأة التي سيتم بناؤها تهدف إلى توفير مكان للآلات والمعدات التي تعمل في الزراعة، كما ستكون مخزنا للقش.

المخزن الضخم سيكون في منطقة منخفضة بنحو مترين عن الأرض المحيطة به، وسيحيط به جدار كي لا يتمكن أي من الأشخاص الموجودين في الجوار رؤية ما يحدث داخله.