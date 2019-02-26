شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يهدي مشجعيه تقنية جديدة لمتابعة اللاعبين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أشار جوزيب بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني إلى التقنية الحديثة التي سيتم تطبيقها في ملعب الكامب نو خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بارتوميو أن هذا المشروع عبارة عن استخدام تقنية الـ5g وهى تقنية تكنولوجية مخصصة لتغطية مباريات برشلونة بطريقة حديثة، حيث يرتدي مشجع برشلونة نظارة مخصصة بتقنية الـ5g لمتابعة جميع لاعبي برشلونة بداية من التدريبات وتحضيرهم للمباراة حتى وصولهم إلى الملعب كأنه بين صفوفهم.

وقال بارتوميو عن هذا المشروع "هذه التقنية ستكون مميزة وستغير من حياة مشجع برشلونة للأفضل وبرشلونة أول فريق يعتمد هذه التقنية".

وتعتمد التقنية على قوة إرسال في ملعب الكامب نو، وتستطيع إرسال الإشارة لجميع النظارات حتى 360 درجة حول الملعب.

وجاء مشروع برشلونة الجديد بالتعاون مع الكونجرس الدولي للهاتف النقال وبالتعاون مع مؤسسة telefonica و gsma.