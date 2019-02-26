انت الان تتابع أول تعليق من الأهلي على تأجيل لقاء بيراميدز في الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل مباريات بطولة كأس مصر، وأكد عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، كل الدعم والتقدير والاحترام لقرارات وزارة الداخلية والأمن المصري، الذي اتخذ قرار تأجيل مباراة بيراميدز بدور الـ16 لكأس مصر، قائلًا: «الأهلي داعم لأي قرارات تصب في صالح مصر وأهمها على الإطلاق الدواعي الأمنية التي لها الأولوية المطلقة على أي أمور أخرى».

وأضاف سيد عبد الحفيظ: «تأجيل المباراة أفادنا وخلق لنا فرصة من أجل التقاط الأنفاس.. نحن كنا نعاني من ضغط المباريات واللعب بدون توقف، والآن سيكون هناك وقت لكي نستريح قليلًا، ونستعد بشكل أكثر أريحية لإفريقيا التي نلعب فيها باسم مصر»، واختتم مدير الكرة بالفريق الأحمر: «نتمنى الاستقرار