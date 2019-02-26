- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلق على انضمام 5 لاعبين من بيراميدز لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، على انضمام خمسة من لاعبي ناديه إلى قائمة المنتخب المصري المقرر انضمامها للمعسكر الذي ينطلق في الـ 18 من مارس القادم، استعدادًا لمباراتي النيجر، في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ونيجيريا وديًا.
وحصل «بيراميدز» على نصيب الأسد من اختيارات المدير الفني المكسيكي للفراعنة من أندية الدوري المصري، إذ استدعى 5 من لاعبيه مقابل 3 من كل من الأهلي والزمالك.
واختار «أجيري» من بيراميدز كلا من الحارس أحمد الشناوي والمدافعين عمر جابر وعلي جبر وأحمد أيمن منصور، بالإضافة إلى لاعب الوسط نبيل عماد دونجا.
وقال «آل الشيخ»، على حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»: «سعيد جدًا أن نادي لم يكمل العام ينضم أكبر عدد من اللاعبين منه للمنتخب المصري العزيز».
وأضاف: «مبروك لأبطال بيراميدز.. وهذا يثبت أننا التشكيلة الأقوى.. بالتوفيق ويا رب تجيبوا الكأس».
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلق على انضمام 5 لاعبين من بيراميدز لمنتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.