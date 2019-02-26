شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يعلن قائمة المنتخب لمعسكر مباراتي النيجر ونيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، أسماء 25 لاعبا لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.

وتضم القائمة كل من..

1. عمرو السولية ( الأهلي ).

2. محمد أبوجبل ( سموحة ).

3. محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ).

4. عمر جابر ( بيراميدز ).

5. أحمد الشناوي ( بيراميدز ).

6. طارق حامد ( الزمالك ).

7. أحمد حسن «كوكا» ( أولمبياكوس اليوناني ).

8. على أحمد «غزال» ( فيرنس البرتغالي ).

9. محمود حسن «تريزيجيه» ( قاسم باشا التركي ).

10. على جبر ( بيراميدز ).

11. كريم حافظ ( قاسم باشا التركي ).

12. عمرو وردة ( أتروميتوس اليوناني ).

13. محمد هاني ( الأهلي ).

14. باهر المحمدي ( الإسماعيلي ).

15. صلاح محسن ( الأهلي ).

16. محمود عبدالرحيم «جنش» ( الزمالك ).

17. أحمد أيمن منصور ( بيراميدز ).

18. إسلام جابر ( الداخلية ).

19. محمود علاء ( الزمالك ).

20. عامر عامر ( الإنتاج الحربي ).

21. نبيل عماد «دونجا» ( بيراميدز ).

22. عمار حمدي ( الاتحاد السكندري ).

23. مصطفى محمد ( طلائع الجيش ).

24. عبدالرحمن مجدي ( الاسماعيلي ).

25. احمد أبوالفتوح ( سموحة ).

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