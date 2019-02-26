تركي آل الشيخ: المنتخب المصري ضم العدد الأكبر لقائمته من بيراميدز

أبدى المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري لكرة القدم سعادته بضم عدد من لاعبي فريقه في قائمة المنتخب المصري للمعسكر القادم.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "فيسبوك" اليوم الثلاثاء إنه سعيد لان ناديه لم يكمل عام وضم المنتخب المصري منه أكبر عدد من اللاعبين.

وأضاف :"مبروك لأبطال بيراميدز.. وهذا يثبت أننا التشكيلة الأقوى .. بالتوفيق ويااااارب تجيبوا الكأس".

وضمت قائمة المنتخب المصري 5 لاعبين من نادي بيراميدز هم: أحمد الشناوي وعمر جابر وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2019 ثم يواجه منتخب نيجيريا وديا.