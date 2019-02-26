أبرز العناوين التي جاءت في أكبر الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية:

ميرور:

كيبا الأسوأ منذ كانتونا

بعد واقعة رفض التغيير في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي من مباراة فريقه تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو، أصبح الحارس كيبا هو الأسوأ منذ كانتونا.

كانتونا نجم مانشستر يونايتد السابق ضرب أحد المشجعين على طريقة الكونج فو أثناء المباراة، والآن أصبح كيبا صاحب اللقطة الأسوأ منذ ذلك الحين بموقفه مع مدرب ساري ورفضه التغيير.

ديلي ميل:

بيكهام يحتفل على طريقة مبابي

احتفل النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق على طريقة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي وذلك احتفالاً بوصول لاعب باريس سان جيرمان الحالي إلى 50 هدف في الدوري الفرنسي الممتاز كأصغر لاعب على الإطلاق يصل إلى هذا الرقم.

بيكهام نشر صورة له بملابس التزلق على الجليد، تشابكت فيها ذراعيه كأنه يحتضن نفسه على طريقة النجم المتوج بكأس العالم مبابي، مع الإشارة للاعب فريقه القديم.

ذا صن:

إقالة مدرب وست هام السابق من "العملاق السعودي" في موسم مرعب

أقيل سلافين بيليتش المدير الفني السابق لفريق وستهام من تدريب العملاق السعودي فريق اتحاد جدة بسبب سوء النتائج.

الفريق السعودي يمر بموسم مرعب، ولم يحقق سوى 3 انتصارات خلال 15 مباراة مع بيليتش قبل أن تتم إقالته بعد 5 أشهر فقط من تعيينه.

ديلي ستار:

هل خالف كيبا لوائح الاتحاد الإنجليزي؟

بعد واقعة رفض الحارس كيبا الخروج من الملعب في مباراة فريقه تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو، هل خالف الحارس القانون مثلما خالف تعليمات مدربه؟

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ينص في لوائحه في هذا الشأن أنه لو رفض اللعب الخروج من الملعب امتثالاً لقرار الجهاز الفني، فإن اللعب يُستأنف بصورة طبيعية.

الصحافة الإسبانية:

ماركا:

الأفضل في العالم

تحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، عن زميله السابق ليونيل ميسي، مؤكدًا أن الأرجنتيني كان يستطيع احتواءه في أي موقف.

وقال نيمار: "عندما كنت أحتاج أي شيء كان اللاعب الأفضل في العالم، ميسي، يمنحني ما أريد، بكل حب واحتواء، وكان دائمًا ما يقول لي أنا هناك لمساعدتك".

أسباب غضب بيل

يبدو أن حالة الغضب لدى الويلزي جاريث بيل ستظل مستمرة لمدة طويلة، إلا أن هناك أسباب واضحة تسببت فيها، والتي يعد تبديله المستمر في المباريات أحد أسبابها.

كذلك، فإن التصريحات التي أدلى بها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن عدم تأقلم واندماج جاريث بيل مع بقية لاعبي الفريق تعد من بين هذه الأسباب.

آس:

يويفا يفتح ملف سيميوني

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح ملف الإشارات التي قام بها دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد خلال مواجهة يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لجنة الانضباط في يويفا قررت فتح تحقيقًا في الواقعة من أجل معرفة ما إذا كان هناك خروجًا عن النص من جانب سيميوني أم لا، لإتخاذ القرار المناسب تجاهه.

هل يظهر إيسكو؟

ظهر إيسكو ألاكرون بشكل مميز خلال التدريبات الأخيرة لريال مدريد استعدادًا لمباراة الكلاسيكو التي تقام يوم الأربعاء في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

والآن بعد ظهوره بهذا الشكل، فهل يظهر إيسكو في تشكيل ريال مدريد خلال المباراة المقبلة، فاللاعب يبدو جاهزًا فنيًا وبدنيًا لخوض اللقاء.

موندو ديبورتيفو:

مودريتش يجدد عقده

علمنا من مصادر خاصة بنا، أن لوكا مودريتش وقع على عقود التجديد مع ريال مدريد منذ عدة شهور ماضية، وتحديدًا قبل فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

وعلى الرغم من اهتمام عدة أندية بها، من بينها إنتر ميلان، إلا أن الأمور لم تكتمل، لندرك بعدها أن اللاعب وقع على عقوده الجديدة مع ريال مدريد بالفعل.

الصحافة الإيطالية:

توتو سبورت:

انقسام جماهيري بشأن سباليتي

ينقسم مشجعو نادي إنتر الإيطالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حول رأيهم في مدرب الفريق لوسيانو سباليتي، بسبب ما يقدمه مع النادي منذ توليه المسئولية.

وأوضحت الصحيفة، أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا سباليتي بالمتعجرف وطالبوا بضرورة معاقبته، وذلك عقب تعادل فريق إنتر أمام فيورنتينا بنتيجة 3-3.

وأشارت إلى أن مدرب إنتر يتصرف بطريقة تجاه الصحافيين، ويطرح عليهم دائمًا أسئلة غير ملائمة واستفزازية.

وعلى الجانب الأخر يرى بعض من جماهير إنتر أن سباليتي هو الوحيد الذي يدافع عن عمله.

لاجازيتا ديللو سبورت:

مراحل متقدمة لإنتر في صفقة راكيتيتش

دخل مفاوضات نادي إنتر الإيطالي مرحلة متقدمة مع نظيره برشلونة، للحصول على توقيع اللاعب الدولي الكرواتي راكيتيش، بعد اجتماع سري جمع بين المدير الرياضي للنيراتزوري وبعض مسؤولي البلوجرانا للوصول لاتفاق بشأن الصفقة المنتظرة.

وكشفت الصحيفة، أن اللاعب سيغادر فريقه الحالي برشلونة مع نهاية الموسم الأمر الذي يقربه من الانتقال لفريق إنتر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح، أن النادي الإيطالي يرصد 35 مليون يورو لحسم صفقة راكيتيتش، وعلى الجانب الأخر لن يفرط النادي الكتالوني في اللاعب الكرواتي بأقل من 45 مليون يورو.

الصحافة الألمانية:

بيلد:

كيبا ليس الأول.. ميسي سبق له تجاهل مدربه!

ليس كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي فقط من تحدى مدربه بشكل علني برفض الاستبدال في مباراة نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، حيث سبقه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ميسي رفض استبداله في موسم (2014-15) بمباراة ليفانتي التي انتهت (3-0) للبارسا بالدوري الإسباني وشهدت تسجيله هدف، حيث أراد لويس إنريكي تغييره لكن الأرجنتيني تجاهل مدربه.

وكان حارس تشيلسي رفض الخروج من المباراة في واقعة أثارت دهشة متابعي المواجهة حول العالم، لينفجر مدربه ماوريسيو ساري غضبًا ويتجه نحو النفق المؤدي للخروج من الملعب قبل العودة.

يويفا يفتح تحقيقا مع سيميوني

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فتح تحقيق مع الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، بسبب احتفاله بالهدف الذي أحرزه فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي بدوري الأبطال.

وجاء قرار لجنة الانضباط في "يويفا" بناء على السلوك غير الأخلاقي وفقا للمادة 11.2 من جانب الأرجنتيني، ليصبح المدرب مهددًا بالعقاب من الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتحدد موعد جلسة التحقيق.

وكان سيميوني اعتذر لنادي يوفنتوس وجماهيره على احتفاله المثير، بعد نهاية المباراة التي حسمها فريقه بنتيجة (2-0) في مدريد، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليصبح قريبا من بلوغ ربع النهائي.

كيكر:

القبض على مشجع شالكه

أعلنت الشرطة الألمانية إلقاء القبض على مشجع لشالكه الألماني بسبب شجار وقع بعد مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، مما أسفر عن إصابة أحد مشجعي الفريق الإنجليزي بإصابات خطيرة.

وأكدت الشرطة أن المشجع ينتمي لأحد روابط مشجعي شالكه وتم إلقاء القبض عليه، مضيفةً أن المشاجرة أسفرت عن تعرض أحد مشجعي السيتي الذي يبلغ من العمر 32 عامًا لإصابات خطيرة.

وكان مانشستر سيتي حول تأخره في النتيجة أمام شالكه إلى فوز مثير بنتيجة (3-2) في ألمانيا، ليصبح رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا قريبون من بلوغ ربع نهائي تشامبيونز ليج.

الصحافة الفرنسية:

فرانس فوتبول:

موعد مؤجلة باريس

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي عن موعد مواجهة باريس سان جيرمان أمام ديجون، والتي كان مقررًا أن تقام في شهر ديسمبر من العام الماضي، وتأجلت بسبب أحداث الشغب التي اجتاحت شوارع العاصمة الفرنسية في ذلك الوقت.

وتقرر أن تقام المواجهة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة في الثاني عشر من شهر مارس المقبل، حيث لن يلعب باريس سان جيرمان في الأسبوع الذي يسبق المواجهة، بعدما تأجلت مواجهته أمام نانت أيضًا.

لو باريزيان:

موعد عودة نيمار

قال الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنه يأمل في مشاهدة البرازيلي نيمار نجم فريقه في التدريبات عقب مواجهة مانشستر يونايتد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الألماني أنه من الهام أن يعود نيمار من الأراضي البرازيلية قبل مواجهة مانشستر يونايتد في السادس من مارس المقبل لدعم الفريق، على أن يبدأ التدريبات عقب تعافيه، بعد مواجهة الفريق الإنجليزي.