إيكاردي على طاولة يوفنتوس ونابولي في الكالتشيو

أشار تقرير إيطالي، عن أزمة جديدة بين الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، وإدارة النيراتزوري بشأن تجديد التعاقد.

وتبعًا لصحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن إنتر ميلان يعرض على إيكاردي الحصول على راتب يبلغ 7 ملايين يورو في العام من أجل الموافقة على التجديد، ولكن واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني تنوي الرد بالرفض.

وترغب واندا نارا في أن يحصل زوجها على راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو، وهو ما يرفضه بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان.

ورجحت الصحيفة الإيطالية أن يكون مستقبل إيكاردي في الموسم المقبل خارج قلعة النيراتزوري.

وأوضحت تقارير إلى أن إيكاردي لا يريد مغادرة إيطاليا في الموسم المقبل، ولذلك فإن في حالة رحيله عن إنتر ميلان سيتجه لارتداء قميص يوفنتوس أو نابولي.

يذكر أن إيكاردي تعرض في الفترة الأخيرة لتجريده من حمل شارة قيادة إنتر ميلان، وتم منحها لزميله سمير هاندانوفيتش.