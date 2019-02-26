تركي آل شيخ يعلق إنضمام 5 لاعبين للمنتخب المصري

نشر مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية " الفيسبوك " ,وقام بالتعليق على انضمام 5 من لاعبي الفريق، للمنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

ويلتقي المنتخب المصري أمام النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم يوم 23 مارس، قبل مواجهة نيجيريا يوم 26 مارس.

وكتب تركي عبر حسابه على "فيسبوك": "سعيد جدا أن نادي لم يكمل العام ينضم أكبر عدد من لاعبيه للمنتخب المصري العزيز.. مبروك لأبطال بيراميدز .. وهذا يثبت أننا التشكيلة الأقوى.. بالتوفيق ويارب تجيبوا الكاس".

وضم المنتخب 5 لاعبين من بيراميدز وهم: أحمد الشناوي، وعلي جبر، وأحمد أيمن منصور، ونبيل دونجا، وعمر جابر.

يذكر أن المنتخب المصري سيخوض مبارتين مع المنتخب النتيجر والنيجيري يوم 22 و26 من شهر مارس القادم .