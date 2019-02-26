غياب مجموعة من اللاعبين عن مران بايرن ميونخ

غاب عن تدريبات بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من اللاعبين من نجوم الفريق البافاري.

وأعلن النادي البافاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، غياب 6 لاعبين دفعة واحدة عن مران اليوم الثلاثاء.

وأوضح البايرن أن ثنائي حراسة المرمى، مانويل نوير وسفين أولريتش، غابا عن التدريبات، لإصابتهما بنزلة برد.

كما غاب الثنائي فرانك ريبيري وروبرت ليفاندوفسكي، لمعاناتهما من التهابات في المعدة، بينما منح المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، راحة للإسباني تياجو ألكانتارا والألماني ليون جوريتسكا.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري الألماني.

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 51 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني.