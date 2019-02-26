شكرا لقرائتكم روجرز يقترب من تدريب ليستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية يوم الثلاثاء أن برندان روجرز المدير الفني لفريق سلتيك الأسكتلندي بصدد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر تولي تدريب فريق ليستر سيتي.

وذكرت صحيفة "هيرالد" أن الأيرلندي الشمالي روجرز الذي قاد سلتيك للموسم الثاني على التوالي إلى التتويج بثلاثية الدوري وبطولتي الكأس المحليتين منذ أن تولى تدريب الفريق في 2016 رحل بالفعل عن منصبه بالنادي الأسكتلندي.

وسرعان ما جاء روجرز ، المدرب السابق لليفربول، على رأس قائمة المرشحين لتولي تدريب ليستر سيتي، الذي أقال كلود بويل قبل أيام.

وأشارت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن سلتيك كان قد سمح لروجرز (46 عاماً) بالتفاوض مع ليستر سيتي.

وسبق لرورجز تدريب فرق واتفورد وريدينغ وسوانزي سيتي في إنجلترا، كما تولى تدريب ليفربول في عام 2012 وقضى معه ثلاثة مواسم.

كذلك تشير التقارير إلى عودة نيل لينون إلى تدريب سلتيك من جديد بعد رحيل روجرز عن المنصب.