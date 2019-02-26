تركي يعلق على انضمام 5 لاعبين من بيراميدز للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، على انضمام 5 من لاعبي الفريق، للمنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

ويلتقي المنتخب المصري أمام النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم يوم 23 مارس، قبل مواجهة نيجيريا يوم 26 مارس.

وكتب تركي عبر حسابه على "فيسبوك": "سعيد جدا أن نادي لم يكمل العام ينضم أكبر عدد من لاعبيه للمنتخب المصري العزيز.. مبروك لأبطال بيراميدز .. وهذا يثبت أننا التشكيلة الأقوى.. بالتوفيق ويارب تجيبوا الكاس".

وضم المنتخب 5 لاعبين من بيراميدز وهم: أحمد الشناوي، وعلي جبر، وأحمد أيمن منصور، ونبيل دونجا، وعمر جابر.

للتعرف على قائمة المنتخب بالكامل إضغط هنا