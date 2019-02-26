عمار حمدي بعد الانضمام للمنتخب: أخيرًا تحقق الحلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال عمار حمدي، لاعب نادي الاتحاد السكندري والمعار من صفوف النادي الأهلي، إن حلم حياته تحقق بالانضمام لصفوف المنتخب.

وأعلن خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري عن القائمة التي تتأهب لخوض مباراتي النيجر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ومباراة نيجيريا الودية وذلك في مارس المقبل.

وقال حمدي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "فوجئت باختياري ضمن قائمة المنتخب الأول حيث لم أتلق في الأيام الماضية اي اتصالات من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب وجودي."

وأضاف: "أشكر نادي الاتحاد السكندري وجهازه الفني بقيادة حلمي طولان وأيضا وليد صلاح الدين مدير الكرة ومحمد مصيلحي رئيس النادي فهم أتاحوا لي فرصة المشاركة مع زعيم الثغر في المباريات والإعلان عن نفسي بقوة أمام الجمهور والمسئولين."

واختتم: "الاتحاد غير حياتي كلاعب كرة بعد أن جلست 6 شهور على مقاعد بدلاء الأهلي، أتمنى أن أكون إضافة للمنتخب وأحد عناصره الأساسية في السنوات المقبلة."