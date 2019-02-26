أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام 5 لاعبين من بيراميدز إلى قائمة منتخب مصر

أعرب المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة السعودية للترفية، عن سعادته الكبيرة، بانضمام 5 لاعبين من فريق بيراميدز إلى قائمة المنتخب المصري، متفوقا على عدد لاعبي الأهلى والزمالك.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية “فيس بوك”: “سعيد جدا أن نادي لم يكمل العام ينضم اكبر عدد من اللاعبين منه للمنتخب المصري العزيز .. مبروك لأبطال بيراميدز .. وهذا يثبت أننا التشكيلة الأقوى .. بالتوفيق ويااااارب تجيبوا الكاس”

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري المدير الفني أسماء 25 لاعبا لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.

وشهدت قائمة الفراعنة لأول مرة، ظهور خمسة لاعبين من فريق بيراميدز، ليصبح الفريق السماوي الأكثر تمثيلا للمنتخب الوطني، وأكثر من القطبين الأهلي والزمالك والذين انضم منهم ثلاثة لاعبين فقط، فيما انضم للإسماعيلي لاعبان فقط.

وجاء خماسي بيراميدز المنضمين لقائمة المنتخب المصري، استعدادًا لمواجهة النيجر ونيجيريا، هم، أحمد الشناوي وعلي جبر وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا، بينما تم استبعاد عبد الله السعيد أحد أهم لاعبي الوسط في الفريق والذي كان ضمن الترشحيات للانضمام، بجانب محمد مجدي “أفشة” ورجب بكار، الذين دخلا قائمة الترشيحات أيضا في الفترة الأخيرة بعد ظهورهم بمستوى جيد.